Ce cărți poți oferi unui copil de clasa a VI-a? 5 idei In clasa a VI-a, copiii incep sa citeasca din ce in ce mai mult din placere si sa descopere alte genuri de carti, cu povesti complexe si numeroase personaje fascinante. Incurajeaza pasiunea de a citi a elevilor de gimnaziu si ofera-le o gama variata de lecturi dintre care sa aleaga. Iata cateva idei de carti potrivite pentru acestia. Recomandari de lecturi pentru copiii de clasa a VI-a La aceasta varsta, se contureaza mult mai bine preferintele copiilor pentru anumite tipuri de lectura si elevii isi pot alege, sub indrumarea unui adult, povestile de care sunt atrasi. Descopera… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

