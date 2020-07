Ce cariere vizează cinci dintre elevii de 10 ai Craiovei Colegiul National „Fratii Buzesti“ din Craiova are anul acesta cele mai multe medii de 10 la bacalaureat. Dupa primele rezultate, cinci elevi au reușit sa promoveze sesiunea cu media 10. Dupa contestații, inca doi elevi au reușit sa promoveze examenul cu media maxima. Elevii de 10 vor merge catre universitați de top din țara și strainatate. Primele cinci medii de 10 de la Colegiul Național „Frații Buzești“ din Craiova au fost obținute de patru fete și un baiat. Toți elevii de 10 au studiat la specializari specifice profilului real. Managerul spune ca reușita vine din partea unor liceeni care,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

