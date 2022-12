Ce caracteristici trebuie să aibă prima pereche de cercei pentru copilul tău? Fie ca acțiunea de perforare a lobului urechii copilului tau urmeaza sa aiba loc in primele zile dupa nașterea lui, fie ca acest demers este amanat pana cand este suficient de mare incat sa ia singur o hotarare in acest sens, oricum, cel mai probabil, va purta cercei la un moment dat. In calitate de parinte responsabil, este esențial sa fii pregatit pentru momentul respectiv, pentru a fi un accesoriu potrivit din toate punctele de vedere. Pana la urma, o astfel de bijuterie rafinata are un rol semnificativ in viața unei persoane de gen feminin. Selectarea unui model corespunzator pentru un copil… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

