Ce capete de autostrazi s-ar putea inaugura in 2020 Desi 2019 a fost un an ratat pentru autostrazi, nici in anul care tocmai a inceput nu se anunta deschiderea prea multor capete de sosea de mare viteza, in Romania.



In 2019, CNAIR a reusit sa inaugureze mai putin de un sfert dintre autostrazile promise. Mai exact - la presiunea Guvernului PSD-ALDE - CNAIR si-a luat angajamentul de a inaugura, in 2019, nu mai putin de 180 de kilometri de autostrada.



Dupa mai bine de jumatate de an in care n-a inaugurat nici macar o palma de sosea de mare viteza, fostul ministrul PSD al Transporturilor, Razvan Cuc, a sustinut ca, intr-adevar,…

Sursa articol si foto: business24.ro

