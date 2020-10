Ce capacitate zilnică de testare are România în prezent Ministerul Sanatații informeaza ca, in funcție de modul de organizare și de numarul de probe, capacitatea maxima a centrelor de testare a coronavirusului poate varia. In prezent, la nivelul intregii țari pot fi efectuate in jur de 35.000 de teste pe zi. Cifra nu este insa una stabila, avand o tendința de creștere. Capacitatea de testare este variabila și depinde de numarul probelor recoltate, dar și de modul de organizare la nivelul centrelor. „Ministerul Sanatații a solicitat celor 143 de centre de testare sa iși actualizeze capacitatea de testare (se lucreaza la acest demers). In acest moment,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

