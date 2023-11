Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Albu traiește de o buna perioada de timp o poveste de iubire cu Elena Nechifor, iubita lui care nu e persoana publica. Acum, intr-un podcast, el a anunțat ca ea e viitoarea lui soție, semn ca se gandesc la casatorie. Invitat in podcastul „Ameritat cu Nasrin”, Mihai Albu a vorbit despre momentele…

- Victor Slav a dat televiziunea pentru o afacere in care a mizat cam mult, o cafenea in centrul Capitalei deschisa in ciuda faturilor tuturor, in incerta perioada a restricțiilor sanitare. Un local ce i-a purtat mult ghinion și pe care l-a inchis la jumatate de an de la deschidere, odata cu el ducandu-se…

- Pentru unii nativi care credeau ca au doar ghinion in dragoste, lucrurile se schimba radical atunci cand se așteptau mai puțin. Chiar daca pun punct relației, nativii vor avea șansa de a se indragosti din nou și vor cunoaște dragoste adevarata.

- Denise Rifai este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV. La varsta de 37 de ani, este o femeie singura, insa, cu siguranța, curtata de mulți barbați. Vedeta recunoaște ca iși dorește in curand o familie, dar pana atunci, așteapta cu nerabdare sa iși intalneasca jumatatea. Intr-un interviu exclusiv…

- Eva Maruța, fiica prezentatorului de televiziune Catalin Maruța, iși face apariția intr-o noua producție romaneasca. La doar 7 ani, Eva Maruța va juca intr-un film romanesc, avand rolul principal. Filmul in care va juca se numește ” Tati Part-Time” și este regizat de catre Letiția Roșculeț. Scenariul…

- Matei Dima nu mai este un barbat singur și nu se ferește sa o arate. Recent el a fost surprins de paparazzi sarutandu-se cu foc cu fiica lui MM Stoica. Așadar, Bromania s-a cuplat cu fiica lui Mihai Stoica, Teodora Stoica. Cei doi au fost surprinși imbrațișați și sarutandu-se la festivalul Nostalgia,…

- Eva Maruța și actorul Alex Bogdan sunt protagoniștii filmului „Tati part-time”, care va fi lansat in cinematografe la inceputul anului urmator. In varsta de doar 7 ani, fiica Andrei și a lui Catalin Maruța iși face debutul in actorie. „Vidra Productions anunța o comedie noua pentru parinți cu Alex Bogdan…