- Catrinel Sandu locuiește de mai mulți ani in America, iardupa divorțul de primul soț, fosta vedeta de la Prima TV l-a cunoscut pe Steve,care i-a schimbat total viața. Diși a declarat ca nu mai vrea casatorie,lucrurile s-au schimbat radical. Aflata zilele acestea in Romania, impreuna cu fetele sale,Catrinel…

- Bilanțul exploziei de la rafinaria Petromidia din Navodari, județul Constanța, a ajuns la șase victime, din care una cu arsuri grave, pe 45 la suta din suprafața corpului. O persoana este cautata la ora transmiterii știrii fiind data disparuta. Potrivit ISU Constanța, in urma exploziei urmate…

- In Mamaia, cazarea la un hotel de doua stele costa de azi 400 de lei/persoana, pentru 5 nopti cu mic dejun, fața de 270 in iunie, potrivit unei analize news.ro.La 3 stele, pretul unui pachet echivalent crește de la 670 lei de persoana la 990 de lei. La un hotel de patru stele, pachetul va costa 1590,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca nici un reprezentant al ONG-urilor nu are interesul de a proteja viața umana. Declarația a fost facuta in contextul creat de discuțiile despre urșii care vin de in ce mai des in localitați, punandu-i pe oameni in pericol. Ministrul Mediului a explicat…

- Pompierii militari intervin cu 3 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu 1 autospeciala de descarcerare, 1 ambulanța SMURD și 1 autospeciala de stingere cu apa și spuma, la un accident rutier produs pe DN 23, pe raza localitații Maicanești, in care au fost implicate 1 tractor și 1…

- Cel putin o persoana a murit in urma surparii unei aripi a unui imobil rezidential de 12 etaje la Surfside, in apropiere de Miami, locuitori au fost prinsi intre daramaturi, iar zeci de salvatori au scos supravietuitori din moloz, intr-un nor de ptaf in cartier, relateaza The Associated Press.…

- Un accident rutier a avut loc astazi, 22 iunie 2021, in jurul orei 19.20, pe raza localitații Tartaria. Din primele informații se pare ca un autoturism care circula pe DN 7 a ieșit in decor și s-a rasturnat in afara carosabilului. Potrivit IPJ Alba o persoana a fost ranita ușor. FOTO: ARHIVA The post…

- Un membru al echipei olimpice ugandeze, vaccinat, a fost testat pozitiv cu virusul Sars-CoV-2 la sosirea in Japonia, cu aproape o luna inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august), informeaza AFP, potrivit news.ro. Noua sportivi, antrenori si oficiali ai delegatiei…