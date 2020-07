Ce calcule fac cercetătorii altor state pentru a afla adevărata rată a infectărilor Zeci de grupuri de cercetare din intreaga lume au inceput sa analizeze apele uzate ca o modalitate de a estima cu mai mare precizie numarul total de infecții dintr-o comunitate, avand in vedere ca majoritatea oamenilor nu vor fi testați. Pana in prezent, cercetatorii au analizat urmele coronavirusului in canalizari din Olanda, Statele Unite și […] The post Ce calcule fac cercetatorii altor state pentru a afla adevarata rata a infectarilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

