Stiri pe aceeasi tema

- Un bullbar este fabricat din oțel sau aluminiu rezistent și poate funcționa ca o bara de protecție. Deși scopul unui bullbar este acela de a va proteja vehiculul de coliziunile cu pietonii, cu animalele sau cu alte vehicule, un bullbar poate servi și ca suport pentru becuri in funcție de locul unde…

- Fiecare dintre noi așteapta sarbatorile de iarna sau evenimentele importante, intrucat acestea reprezinta un prilej ideal de a petrece timp impreuna cu cei dragi. De departe cel mai bun mod de a face economii și de a te bucura de același sentiment alaturi de cei dragi este sa petreci sarbatorile de…

- Luna decembrie este una dintre cele mai frumoase și mai așteptate luni din an. La Iulius Town, deja se simte magia sarbatorilor de iarna, brandurile va intampina cu articole de sezon și este timpul sa incepeti cautarea darurilor, care vor fi oferite de Moș Craciun. „Dam tonul la cadouri!” este noua…

- TARAMUL DULCIURILOR… Bucurel si Bucurica sar in ajutorul vasluienilor care nu au apucat sa cumpere celor dragi daruri de Mos Nicolae sau Mos Craciun. Acestia au pregatit o sumedenie de cadouri care mai de care mai dulci si mai frumos aranjate: ghetute din ceramica, ciorapei, plusuri si carti pline cu…

- IDEI de CADOURI de Moș Nicolae. Ce poți cumpara, in funcție de varsta, preferințe sau buget De Moș Nicolae, gandurile frumoase se indreapta spre cei dragi, familie, prieteni, dar și alte persoane importante in viața noastra. Obiceiul de a oferi cadouri de Sfantul Nicolae poate reprezenta uneori o provocare,…

- Iți amintești frenezia de anul trecut, cand umblai prin magazine pe ultima suta de metri pentru a gasi cadouri de Craciun pentru cei dragi? Cu siguranța, iți amintești traficul, aglomerația, imbulzeala și faptul ca ai cumparat ce ai mai gasit prin stocul magazinelor. Ce ar fi ca anul acesta sa te organizezi…

- Unul dintre cele mai importante lucruri din perioada sarbatorilor este sa fim aproape de cei dragi. Și, cu cadouri personalizate și felicitari, putem face acest lucru atat personal, cat și prin poșta. In plus, in aceste vremuri, petrecerea timpului impreuna este mai apreciata ca niciodata. Acesta este…

- Unul dintre cele mai importante elemente cand este vorba de influențarea șanselor de caștig in gambling, este alegerea operatorului. El trebuie sa fie licențiat de ONJN, dar și sa aiba o oferta generoasa de jocuri și de beneficii. In acest fel, vei avea mai multe oportunitați prin care sa diminuezi…