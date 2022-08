Stiri pe aceeasi tema

- Obiectivul intervenției de amenajare propuse este crearea unor spațiu de evenimente și ceremonii oficiale, respectiv crearii unui spațiu destinat derularii ceremoniilor de casatorie civile precum și a decorului pentru realizarea de fotografii. Pentru desfașurarea activitații specifice, respectiv amenajarea…

- Se apropie cel mai important eveniment din viata ta si te intrebi cum ai putea sa il marchezi intr-un mod cu totul deosebit? Daca ai spus deja renumitul „Da” la intrebarea „Vrei sa fii sotia mea?”, cu siguranta vei spune din nou un da rasunator la propunerea de a oficia o cununie civila pe mare, […]…

- Doi tineri din Buzau au ales cel mai elegant mod de a ajunge la propria nunta: o caleașca superba, trasa de doua iepe Frizian care au facut senzație in Parcul Marghiloman. Nunta celor doi tineri a avut loc ieri, cununia civila fiind oficiata la Vila Albatros. Mirii i-au avut alaturi pe parinții lor…

- Deși exista patru cupluri logodite in casa Mireasa sezon 5, doua dintre ele au tot repetat ca nu vor sa se casatoreasca in Marea Finala. Totuși, toate patru vor sa depuna actele in vederea casatoriei.

- Florinel Coman profita in continuare de vacanța. Dupa ce a anunțat ca s-a logodit si ca va avea un copil, fotbalistul roș-albaștrilor a avut astazi cununia civila cu Ioana Timofeciuc. Cei doi formeaza un cuplu de mai mulți ani. Ioana s-a mandrit cu burtica de mama in majoritatea pozelor. Mirii au ales…

- Radu Sarbu și soția lui traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 24 de ani și au impreuna 3 copii minunați. Cei doi au vorbit despre relația lor, dar și despre faptul ca au facut cununia civila in mare secret in urma cu 21 de ani.

- Nicole Cherry a trait cea mai fericita zi din viața ei pe 19 mai, atunci cand s-a casatorit cu alesul inimii ei și a facut botezul fiicei sale, Anastasia. Dublul eveniment a fost celebrat așa cum se cuvine, cu sute de invitați aleși pe spranceana, mancare buna, muzica, atmosfera și fericire. Cat au…