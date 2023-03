Stiri pe aceeasi tema

- Astrologii au dezvaluit care sunt obstacolele și provocarile pe care le vor avea de depașit cele 12 semne ale zodiacului in urmatoarele 24 de ore. Afla, din horoscop 9 martie 2023, care este zodia care va primi o veste importanta. Horoscop 9 martie 2023 – Berbec Nativii Berbec sunt sfatuiți sa fie curajoși…

- „Nimeni nu ataca Rusia. Rusia este agresorul. Este un an de cand a lansat invazia și nu vedem niciun semn ca Putin nu se pregatește pentru pace. El se pregatește și pentru mai mult razboi. Putin nu trebuie sa caștige”, a afirmat Stoltenberg, la Varșovia, unde marți are loc o reuniunea a presedintelui…

- Horoscop rune 20-26 februarie 2023. Mihai Voropchievici a vorbit despre provocarile pe care le va avea de depașit fiecare dintre cele 12 semne ale zodiacului. Numerologul a dezvaluit zodia care primește protecție divina in urmatoarele șapte zile. Horoscop rune 20-26 februarie 2023 – Berbec Va fi o saptamana…

- Se aplica amenda de pana la 5.000 de lei pentru șoferi in trafic, daca nu prezinta dovada achitarii unei taxe importante. Guvernul a modificat legislația, marind cuantumul sancțiunilor financiare pentru aceasta greșeala. Noua lege a fost promulgata și de președintele Klaus Iohannis. Iata in ce situații…

- Marcel Ciolacu - președintele PSD vrea sa-l pastreze in noul Guvern care se va forma dupa luna mai.Intre timp, președintele PSD și-a ieșit din fire și riposteaza nervos dupa eșecul Schengen. Șeful PSD se declara frustrat și pentru ca ANAF nu are inca o decizie pentru taxa pe care OMV refuza sa o plateasca.Ciolacu…

- Din cauza crizei energetice, Guvernul va acorda un ajutor financiar unui anumit segment de romani in acest an. Cine primeste 1.400 de lei de la stat pentru compensarea facturilor la energie și care sunt actele necesare, vedeți in articolul de mai jos. Se dau 1400 de lei de la stat pentru acești romani.…

- Un cadou este un simbol universal al diplomației. Șefii de stat și de guverne ofera cadouri pentru a stabili relații mai stranse, pentru a-și arata aprecierea și sprijinul fața de omologii lor. Arta de a oferi cadouri, pentru președinte și pentru mulți alți lideri straini, este o intreprindere elaborata…

Rusia si Ucraina au facut schimb de prizonieri de razboi, cu putin timp inainte de trecerea intr-un nou an, transmite dpa, potrivit Agerpres.