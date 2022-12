Ce cadouri își doresc deputații moldoveni Pace in tara si liniste in familie. Poate suna banal, dar asta isi doresc cei mai multi oameni in noul an. Nu fac o exceptie nici deputatii, care sustin ca vor intampina 2023, in Moldova, alaturi de familie, iar mesele de sarbatoare vor fi modeste. Citeste articolul mai departe pe publika.md…

Sursa articol si foto: publika.md

