"Observam ca domnul Iohannis este absent asa cum a fost absent in cei cinci ani de mandat la Cotroceni. Atitudinea contracandidatului este dezamagitoare. Daca ar fi fost aici, i-as fi facut domnului Iohannis trei daruri. Primul, tricolorul Romaniei, pentru ca un presedinte trebuie sa aiba tricolorul in suflet ca sa fie un bun roman si ca sa isi apere tara. Al doilea dar, Constitutia Romaniei, este legea fundamentala pe care trebuie sa o respectam toti si pe care Klaus Iohannis a calcat-o in picioare. Al treilea dar este Biblia pentru ca un om care crede in Dumnezeu este un om bun, este un om…