- Prim-ministrul Viorica Dancila a fost primita, vineri, in audienta privata de catre Papa Francisc, premierul multumind Sanctitatii Sale pentru atentia generoasa pe care acesta a acordat-o mereu relatiilor cu Romania si a exprimat speranta ca Sfantul Parinte va efectua o calatorie apostolica in Romania.Premierul…

- Situația incredibila la Lazio! ”Il folosim pana in ultimul minut!”. Campionatul italian se apropie de sfarșit, mai sunt doar doua etape, și mai sunt doar trei dileme. Lazio (locul 3, 71 de puncte) și Inter Milano (locul 4, 69 de puncte) se bat pentru ultimul loc de Liga Campionilor, AC Milan (locul…

- R București are drept de promovare in Liga 3. Pentru FRF nu mai conteaza regulile, ci numarul de suporteri. FRF a ințeles, in sfarșit, ca fotbalul fara echipe de tradiție, fara suporteri, fara sare și piper n-are sens. Pentru a le asigura „spatele”, FRF e dispusa sa incalce orice regula. Academia Rapid…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, explica intr-un raport dat publicitatii miercuri detaliile vizitei pe care a facut-o in Israel alaturi de premierul Viorica Dancila in 25 si 26 aprilie si care a generat un conflict cu presedintele Klaus Iohannis, seful statului cerandu-i demisia premierului.…

- Papa Francisc spune ca folosirea telefonului mobil in timpul mesei este un fenomen des intalnit in randul tinerilor. Suveranul de la Vatican a criticat locul important pe care il ocupa tehnologia in timpul meselor tinerilor. „Atunci cand suntem la masa, dar vorbim cu ceilalți pe…