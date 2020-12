Stiri pe aceeasi tema

- Renumararea voturilor, ceruta de Donald Trump, in principalele doua comitate din Wisconsin, stat-cheie in alegerile prezidentiale SUA 2020, l-a reconfirmat pe Joe Biden drept castigator, cu peste 20.000 de voturi in fata lui Trump, informeaza Agerpres. Trump a cheltuit 3 milioane de dolari pentru finantarea…

- Grupul informatic american Apple a acceptat sa plateasca 113 milioane de dolari pentru a solutiona un litigiu cu avocati generali din 34 de state americane care au acuzat producatorul telefoanelor iPhone ca a incetinit performantele dispozitivului pentru a masca problemele existente la baterie si a-i…

- Directorul executivul a vandut acțiuni Pfizer in valoare de peste 5,5 milioane de dolari luni, in aceeași zi, producatorul de medicamente a declarat ca vaccinul sau experimental impotriva COVID-19 are o eficienta de 90%. Descoperirea inovatoare a facut ca prețul acțiunilor Pfizer sa creasca…

- AstraZeneca a primit 486 milioane de dolari pentru a dezvolta un tratament similar celui primit de președintele american Donald Trump și vrea sa sa furnizeze pana la 100.000 de doze incepand cu sfarsitul anului 2020. Guvernul SUA ar putea cumpara pana la un milion de doze suplimentare in 2021.

- Celebrul designer Kenzo Takada a murit la varsta de 81 de ani, iar acum se discuta cine este norocosul moștenirot al averii sale. Afacerea creatorului de moda valoreaza o suma exorbitanta, de aproximativ 100 de milioane de dolari.

- Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a anuntat marti ca a ajuns la un acord in SUA, in valoare de 9,5 milioane de dolari, pentru a solutiona investigatiile autoritatilor de reglementare in cazul vehiculelor echipate cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel, transmit…

- Suma investita în campania lui Joe Biden a depasit în august valoarea campaniei lui Donald Trump. Biden a primit de la Bloomberg 100 de milioane de dolari pentru campanie. Campania lui Trump a cheltuit din 2019 circa 800 de milioane de dolari. Banii investiti în campania electorala…

- ​Platforma online Kahoot!, folosita și în școlile și universitațile românești la organizarea de concursuri de întrebari și raspunsuri, a anunțat, miercuri, ca achiziționeaza un startup danez care dezvolta o tehnologie de colaborare utilizata de firmele cu angajați în regim de…