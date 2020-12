Stiri pe aceeasi tema

- Poate ca anul acesta scoala s-a desfasurat in bucatarie, la biroul personal sau poate chiar in pat, dar asta nu inseamna ca nu poti descoperi lucruri noi. Indiferent daca esti elev, parinte sau profesor, Netflix vine in ajutorul tau cu numeroase resurse educationale (si distractive) prin intermediul…

- Ambasadorul Israelului, David Saranga, a impartit joi cadouri unor familii cu copii grav bolnavi si a dat startul MagiCARAVAN, informeaza un comunicat al misiunii diplomatice transmis AGERPRES. Darurile au fost duse personal, la doua dintre familii, de catre ambasador, alaturi de Jeanina Zgirie, din…

- Ambasada Israelului a dat startul caravanei magice, MagiCARAVAN, oferind cadouri pentru 20 de familii cu copii grav bolnavi. Darurile au fost duse personal, la doua dintre familii, de catre ambasadorul David Saranga, insoțit de Jeanina Zgirie, din echipa Magic. MagiCARAVAN este un proiect…

- O casa prin ale carei geamuri șuiera vantul va fi renovata de voluntarii Acasa in Banat, in prag de Moș Nicolae. Puteți ajuta la renovarea ei oferindu-va voluntar, donand materiale sau bani. Cerasela este o mama care iși crește singura cu doi copii, iar voluntarii au in plan ca in 5 decembrie sa repare…

- O femeie de 35 de ani din satul Rascaietii Noi, raionul Stefan Voda, a fost gasita fara suflare in casa. Femeia, mama a sase copii, si-a pierdut sotul la inceputul lunii octombrie. Barbatul a fost omorat intr-o bataie.

- Bucuria de a darui vine cel mai adesea din preaplinul sufletesc al oamenilor pentru care a-și vedea semenul fericit este mai important decat propria fericire. Odata cu darul se ofera și Iubirea – singura forța generatoare de frumos din Univers. Ce face Dumnezeu cand vrea sa se veseleasca? Aduce astfel…

- Fostul mare tenismen Ion Țiriac susține ca generația actuala de copii risca sa ajunga la maturitate avand un creier senzațional, dar vor fi extrem de limitați din punct de vedere sportiv.Citește și: OFICIAL - Jumatate de țara este in scenariul ROȘU: in patru județe s-a depașit indicele 6…

- Primaria condusa de catre Dan Tudorache transmite ca gradinițele, școlile și liceele de pe raza sectorului 1 sunt pregatite pentru inceperea noului an școlar in condiții de maxima siguranța sanitara: maști de protecție, dezinfectant, termoscannere in toate unitațile de invațamant, tablete pentru toți…