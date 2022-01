Florin Cițu va fi debarcat de la șefia PNL, la congresul din luna martie, astfel ca, de ziua lui de naștere, 1 aprilie, va primi și acest “cadou”. Liderii partidului au inceput sa critice din ce in ce mai articulat atitudinea președintelui Florin Cițu care ii duce, conform sondajelor, vertiginos, in jos. Cifrele vehiculate in […] The post Ce cadou va primi Florin Cițu de ziua lui appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .