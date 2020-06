Stiri pe aceeasi tema

- Tzanca Uraganul și partenera sa de viața sunt in culmea fericirii! Cei doi și-au vazut visul implinit, dupa ce și-au botezat copilul, pe micuța Anaisa. Iata cum a decurs petrecere fastuoasa, organizata in cinstea fetiței!

- A fost petrecere mare in lumea maneliștilor! Cunoscutul cantareț Tzanca Uraganu și-a botezat fetița, pe micuța Anaisa. Și, așa cum era de așteptat pentru o asemenea ocazie, a dat o petrecere imparateasca! Zeci de invitați de seama, preparate sofisticate, muzica buna, iar cei mai iubiți interpreți au…

- David de Gea, portarul iberic de la Manchester United, a fost rasplatit de EA Sports pentru ajutorul acordat in lupta contra Coronavirusului. Goalkeeperul celor de la Manchester United a donat o suma importanta, 300.000 de euro, pentru a ajuta lupta contra Covid-19 in orașul sau natal, Madrid. EA…

- Florin Salam a primit o veste proasta chiar in prag de sarbatori. Manelistul a devenit ținta hackerilor și s-a trezit cu contul de Instagram spart. Astfel ca toate postarile lui Salam au fost șterse, spre nedumerirea fanilor, care n-au ințeles preț de cateva ore ce se petrece. „Aceasta pagina a fost…

- Printre numele grele vizate se afla „Regele” Florin Salam, Tzanca Uraganu’ și fratele lui, Miraj Tzunami. Toti au fost amenințați de celebrul interlop Evis Pian prin intermediul unui mesaj cu talc. Amintim ca Elvis Pian este fiul lui Nicolae Duduianu, cel care a pus dezvoltat clanul Pian. Acesta le-a…

- Ilinca, fiica Ramonei Prodea, soția lui Jorge, și-a aniversat zilele trecute majoratul intr-un mod inedit. Deși inițial tanara și familia ei trebuiau sa mearga intro excursie la Paris, la Eurodisney, iata ca acest lucru nu a mai fost posibil din cauza pandemiei de CoVid19. Așa ca intr-un final s-a luat…

- In ultimele zile, mai multe persoane au fost sanctionate pentru ca nu au respectat regulile impuse de autoritati. In Suceava, un barbat de 27 de ani aflat in izolare la domiciliu a mers pana la o benzinarie, ca sa-si cumpere o cafea, iar o femeie a organizat, intr-un magazin, o petrecere de ziua fiice…

- Patroana unui magazin din comuna Pojorata a fost amendata de politisti dupa ce a fost prinsa ca a organizat o petrecere cu 20 de persoane de ziua fiicei sale, desi astfel de activitati sunt interzise in aceasta perioada. Sambata noaptea, in jurul orei 23:40, o patrula din cadrul Secției 11 Poliție Rurala…