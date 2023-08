Stiri pe aceeasi tema

- 10 secunde. Atat a durat pana in momentul in care Rapid a incasat primul gol al partidei cu FC Voluntari, din etapa a patra din SuperLiga Romaniei. Horațiu Moldovan, titularul naționalei Romaniei, a avut o seara „horror” și a greșit la ambele reușite ale formației gazda. Echipa lui Cristiano Bergodi…

- Alina Marymar radiaza de fericire, dupa ce iubita lui Tzanca Uraganu a devenit mama pentru prima data. Bruneta a primit un cadou din partea a unei prietene apropiate, care la randul ei este insarcinata și va aduce pe lume un baiețel. Iata ce mesaj a transmis Alina Marymar, dupa ce a primit darul special!

- VIDEO| Pilotul albaiulian Tudor Pop, surpriza emoționanta de ziua unei fetițe, la Deva Super Rally: „A fost un cadou perfect” VIDEO| Pilotul albaiulian Tudor Pop, surpriza emoționanta de ziua unei fetițe, la Deva Super Rally: „A fost un cadou perfect” Pilotul albaiulian Tudor Adrian Pop, participa astazi…

- Theo Rose a facut primele declarații dupa naștere. Ce cadou inedit a primit din partea soacrei Continue reading Theo Rose a facut primele declarații dupa naștere. Ce cadou inedit a primit din partea soacrei at Tabu.

- Theo Rose și Anghel Damian, barbatul alaturi de care artista traiește o frumoasa poveste de dragoste, se bucura de una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor de cuplu. Cei doi au devenit parinți pentru prima data in cursul zilei de azi! Ce cadou special a primit bebelușul de la bunica lui,…

- Johnny Depp a implinit 60 de ani in Romania. Ce cadou inedit a primit! Johnny Depp a susținut saptamana trecuta un concert la București. Pe data de 8 iunie, celebrul actor de la Hollywood a cantat la Romexpo, in fața unui public numeros. Alaturi de le, pe scena, s-au aflat Joe Perry, Alice Cooper și…

- Un creion placat cu argint pe care Eva Braun i l-ar fi daruit lui Adolf Hitler de ziua lui va fi scos la licitație in Belfast luna urmatoare, scrie The Guardian. Casa de licitație se așteapta ca obiectul sa fie vandut in schimbul unei sume cuprinse intre 50.000 și 80.000 de lire sterline.

- Gina Pistol le-a facut o noua surpriza echipelor in ediția 23 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 16 mai 2023. Cel de-al doilea battle a adus o proba neașteptata pentru concurenții lui chef Florin Dumitrescu, chef Sorin Bontea și chef Catalin Scarlatescu.