Andra Voloș și Lele traiesc o frumoasa poveste de dragoste și nu ezita sa faca publice pe rețelele de socializare fotografii in care apar in ipostaze romantice. De aceasta data insa, bruneta le-a spus fanilor ce dorința are. Ce cadou vrea sa primeasca de la partenerul ei de viața, de 8 martie! Costa 1.850 eur.