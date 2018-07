Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo se va intalni cu Kim Jong-un la Phenian in aceasta saptamana si va ii va inmana, conform unor informatii, un cadou sub forma unui CD cu albumul lui Elton John, Rocket Man, presedintele Trump numindu-l in trecut pe liderul nord-coreean „omul racheta” , scrie The…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo era vineri in drum spre Phenian, unde isi propune sa obtina de la liderul nord-coreean Kim Jong Un un angajament detaliat privind denuclearizarea tarii, relateaza AFP. De la intalnirea sa la 12 iunie din Singapore cu Kim Jong Un, presedintele american…

- La cateva saptamani dupa ce Donald Trump a declarat ca lumea este mult mai sigura dupa summitul istoric cu Kim Jong-un, Mike Pompeo va merge in Phenian, vineri, in contextul ingrijorarilor in crestere...

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo si fostul sef al serviciilor secrete nord-coreene, Kim Yong Chol, s-au intalnit la New York pentru a discuta despre potentialul summit intre presedintele american Donald Trump si liderul suprem de la Phenian, Kim Jong-un, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Un important general nord-coreean, colaborator foarte apropiat al lui Kim Jong Un, a sosit miercuri la New York pentru o vizita extrem de rara cu scopul de a stabili agenda summitului istoric dintre liderul nord-coreean si Donald Trump, comenteaza AFP. Generalul Kim Yong Chol, sosit de la Beijing potrivit…

- Un avion avandu-i la bord pe cei trei americani eliberati de Coreea de Nord a aterizat joi la o baza militara din apropiere de Washington, acestia fiind asteptati de presedintele american Donald Trump, precum si de vicepresedintele Mike Pence si de secretarul de stat Mike Pompeo, veniti sa ii intampine,…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a sosit la Phenian pentru a discuta detaliile unei viitoare reuniuni la nivel inalt intre președintele Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-un, potrivit Reuters.