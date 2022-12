Ce cadou a primit Cristian Ronaldo de la iubita sa

Stiri pe aceeasi tema

- Georgina Rodriguez, partenerea starului portughez Cristiano Ronaldo, l-a consolat pe acesta dupa esecurile din finalul de an, facandu-i cadou un bolid de lux, in valoare de 250.000 de lire sterline. Georgina i-a cumparat lui CR7 un Rolls Royce Phantom. Cristiano nu se astepta la un asemenea cadou, iar…

- In timp ce Cristiano Ronaldo e la Campionatul Mondial din Qatar, alaturi de naționala Portugaliei, Georgiana Rodriguez e impreuna cu cercul ei de prieteni in Las Vegas! Iubita starului portughez se distreaza in celebrul oraș american și a postat pe contul ei de Instagram cateva imagini ravașitoare,…

- Cristiano Ronaldo s-a desparțit de Manchester United, iar starul portughez este pregatit pentru un nou transfer. Prima oferta oficiala a venit din Romania pe adresa starului lusitan. Dupa ce și-a reziliat contractul, fotbalistul a primit mai multe oferte din partea altor echipe, iar una dintre ele vine…

- Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume. Și, pentru ca a facut performanța in sportul care i-a adus succes, starul portughez a primit acum și rasplata. In urma cu puțin timp, internaționalul a atins cifra record de jumatate de miliard de urmaritori pe pagina personala de…