- Antonia implinește astazi varsta de 29 de ani, iar paginile sale de socializare s-au umplut de urari și mesaje care mai de care mai inspirate, insa nimeni nu a reușit sa o intreaca pe Delia. Delia i-a transmis un mesaj autentic Antoniei și alaturi a postat o fotografie in care apar cele doua artiste,…

- Astazi este ziua uneia dintre cele mai frumoase artiste din Romania! Antonia implinește 29 de ani, iar tatal baieților ei i-a transmis un mesaj emotionant de dragoste pe o retea de socializare. Alex Velea i-a declarat dragostea public, cu ocazia zilei de nastere a artistei, pe pagina sa de Instagram.…

- Alex Velea este un adevarat sex-simbol și este de departe unul dintre cei mai invidiați barbați din Romania, iar motivele sunt pe cat se poate de evidente. Pe langa faptul ca arata impecabil și are un fizic absolut sculptat, se bucura de iubirea uneia dintre cele mai frumoase femei din lume, amintindu-ne…

- Simona Halep a primit un cadou din partea unuia dintre sponsorii sai, un bolid de 80.000 de euro. ”Mulțumesc, Mercedes", a scris Simona Halep pe contul sau de Instagram, alaturi de fotografia facuta cu mașina primita din partea sponsorului sau, un model AMG C…

- De cand a acceptat provocarea de a face parte dintr-un show despre stil, Alex Velea apare doar cu ochelarii de soare la ochi. Culmea este ca acest outfit nu se datoreaza stilului sau vestimentar, ci dupa cum singur declara, este o forma de respect fața de publicul sau. In momentul in care Alex Velea…

- Alex Velea este un tata model si ii place sa stea cat mai mult in compania micutilor sai. Chiar daca este ocupat cu concerte si diverse evenimente, Alex Velea incearca sa petreaca cat mai mult timp posibil cu baietii lui.

- Antonia a primit, in sfarsit, vestea pe care o asteapta de cativa ani. Artista va putea sa fie in cel mai scurt timp o femeie libera si isi va putea indeplini toate planurile pe care le are alaturi de iubitul ei, Alex Velea, alaturi de care are doi copii, Dominic si Akim. Din 2013, Antonia tot incearca…