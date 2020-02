Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Pendiuc, fost primar al Pitestiului, a fost condamnat pe fond, miercuri, la pedeapsa de 8 ani de inchisoare, inb timp ce fiica acestuia, Emanuela Pendiuc, a primit o pedeapsa de 5 ani de inchisoare.

- Andreea Marin este una dintre cele mai indragite vedete din Romania. Fosta prezentatoare de televiziune are o relatie foarte stransa cu fiica ei, drept dovada cele doua petrec foarte mult timp impreuna. Desi mama sa este celebra, Violeta este educata in asa fel incat sa stie sa pretuiasca toate lucrurile…

- Martinovic implineste in aceste zile un an de cand se afla la Pandurii Targu Jiu. Fundasul sarb a sarbatorit in aceste zile implinirea a 25 de ani prin munca, ieri fiind singurul jucator care a evoluat timp de 90 de minute. Acesta pare sa fi fost cad...

- Sarbatorile de iarna au o insemnatate aparte pentru Andreea Marin, a carei zi de naștere este cu doar cateva zile inainte de Craciun. Fosta prezentatoare TV va avea alaturi persoanele dragi, atat din partea ei, cat și din partea iubitului, Adrian Brancoveanu.Andreea Marin și Adrian Brancoveanu sunt…

- Pentru Cezar Oatu, desparțirea de Andreea Vilau, cea cu care aproape a ajuns la altar, este un subiect foarte delicat. Nu a fost o ruptura prea placuta, așa cum se poate vedea cu ochiul liber prin declarațiile facute de celebrul artist.

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu, impreuna cu fiica vedetei, traiesc deja ca o familie. Vedeta și-a deschis sufletul și a vorbit despre relația pe care Violeta o are cu barbatul care a cucerit-o in urma cu mai bine de trei ani. „Ea este ditamai omuletul si este parte din povestea noastra. De fapt,…