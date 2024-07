Ce bugete au avut echipele de fotbal din zona Turda-Câmpia Turzii, în 2023?! De ce e FC Câmpia Turzii merituoasă? Ce bugete au avut cluburile de fotbal din zona Turda – Campia Turzii in anul 2023?! Sticla Arieșul Turda a avut cel mai mare buget, mai mare inclusiv decat al unei echipe care evolueaza in Liga 3 de fotbal. Insa, marele merit ii revine clubului FC Campia Turzii, care a reușit sa atraga cele mai mari sume din mediul privat. Sticla Arieșul Turda a avut un buget de 977.617 lei, majoritatea banilor provenind de la bugetul local al administrației locale, Municipiul Turda fiind asociat cotizant in cadrul clubului. Clubul are activitate atat la nivel de copii și juniori, cat și la nivel de echipa de… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

