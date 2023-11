Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna puternica s-a abatut sambata asupra județului Constanta, aflat sub cod galben de vreme rea. Vantul a doborat copaci și stalpi de electricitate, care au avariat mai multe mașini. Autoritațile au primit peste 35 de apeluri la 112 pentru a trimite echipe de intervenție.

- Statele Unite nu au in acest moment indicii despre o implicare mai puternica a Iranului in razboiul dintre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas, a declarat marti, 17 octombrie, televiziunii CNN un purtator de cuvant al Casei Albe, transmite Agerpres . Conform agentiei France Presse, la intrebarea…

- Ce rugaciune puternica poți spune pentru sanatatea și fericirea nepoților tai. Bunicii trebuie sa o rosteasca zilnic pentru a-i ține departe de suparari, griji și necazuri. Iata de ce este atat de speciala.

- UPDATE ORA 9.44 Doua persoane au decedat in urma exploziei urmate de un incendiu la un apartament dintr-un bloc de pe strada Iazului din municipiul Sibiu, iar alti 20 de locatari au fost evacuati, a anuntat duminica Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ( ISU ).Explozia s-a produs la parterul unui…

- Care este cel mai bun ulei pentru prajit. Cum il alegi, de fapt. Alimentele prajite sunt cele mai delicioase, chiar daca nu sunt tocmai sanatoase. Care este insa cel mai bun ulei pentru prajit și cum il alegem? Cel mai important este punctul de ardere. Astfel, evita un ulei cu punct de ardere scazut,…

- In contextul in care Bulgaria și Grecia s-au confruntat in ultimele zile cu o cantitate uriașa de precipitații, ploile torențiale fiind urmate de inundații devastatoare, romanii se intreaba daca și țara noastra va fi lovita de astfel de fenomene meteo extreme. Rsapunsul a fost oferit de un specialist…

- Zeci de copaci au fost doborati de vant, joi seara, la Galati, in urma unei furtuni puternice, acestia cazand pe fire de electricitate, masini, acoperisuri, dar si pe o teava de gaz. Doua persoane aflate intr-o barca in deriva pe Dunare au fost salvate.Conform informatiilor transmise de ISU Galati,…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a spus ucrainenilor, in discursul sau zilnic, ca se intoarce acasa din turneul european inceput sambata cu un nou sprijin politic si noi acorduri, ce vor face Ucraina mai puternica. Toata lumea confirma in mod clar integritatea teritoriala a Ucrainei”,…