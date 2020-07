Departe de imaginea sa de hip hop-er nonconformist, misogin și (spre deliciul susținatorilor sai) slobod la gura, cand coboara de pe scena, Omblandon este un tip care nu-i e vazut la evenimente cu slipici și nu are prietenii ”mondene”. Prima sa ”excepție” in 25 de ani de rap, timp in care a facut cariera ”mitraliind” verbal pe majoritatea celor ce pretind a fi vedete, este bruneta din imagine, care i-a cazut cu tronc lui Omblandon. Pe numele sau Sorina Ionița, alias MC SO, focoasa sa iubita, pana sa-și faca un nume bun in lumea prezentarii și animarii de programe de discoteca, a facut parte dintr-un…