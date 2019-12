Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au inmatriculat, in primele 11 luni ale anului, 26 de Lamborghini si 18 Ferrari noi, in randul autoturismelor scumpe preferate situandu-se si Jaguar, Lexus, Maserati, Bentley sau Aston Martin, reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV),…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a depasit, in Romania, 147.700 de unitati in primele zece luni ale anului, in crestere cu 21,5% fata de aceeasi perioada din 2018, se arata in statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultata de AGERPRES.…

- Romanii au cumparat cu 50% mai multe mașini ecologice fața de anul trecut. Cele mai vandute marci Romanii au cumparat, in primele zece luni ale anului 5.283 de autoturisme ecologice, in crestere cu peste 50% fata de aceeasi perioada din 2018, potrivit Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme…

- Inmatricularile in acest an au depașit jumatate de milion. Cate autoturisme Tesla și-au luat romanii Aproape 505.700 de autoturisme noi si second-hand au fost inmatriculate in primele zece luni in Romania, in crestere cu 0,39% fata de aceeasi perioada din anul anterior. Potrivit Direcţiei Regim…

- Aproape 505.700 de autoturisme noi si second-hand au fost inmatriculate in primele zece luni in Romania, in crestere cu numai 0,39% fata de aceeasi perioada din anul anterior, reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), relateaza AgerpresCitește…

- Vanzarile mașinilor ecologice au crescut in anul 2019, raportat la aceeași perioada a anului trecut. Datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA) arata ca anul acesta s-au comercializat 4.734 de unitați, fața de 2.927, in 2018. Din totalul vanzarilor de masini ecologice,…