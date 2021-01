Ce BOLI riscă persoanele care au respirat aerul poluat din Capitală? Un specialist a spus URMĂRILE Ioana Petrescu a vorbit in exlcusivitate la Antena 3 despre nivelul poluarii din Capitala care a crescut alarmat in acest weekend, atat in București cat și in localitațile din apropiere. Valorile poluarii au ajuns au nivel extrem de ridicat și de periculos. Arderea deșeurior la periferia orașului, dar și faptul ca multe gospodarii se incazesc cu lemn sau pacura, au adus Bucureștiul la același nivel de poluare cu Kabul. Concentrația maxima a fost de 148 micrograme/mc, aproape triplul valorii limita stabilita pentru media zilnica Cel mai mult au crescut insa valorile prafului și poluanților produși… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, si primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, au discutat, marti, despre poluarea din Bucuresti si masurile concrete care pot fi implementate pentru reducerea acesteia. Cei doi au stabilit calendarul extinderii punctelor de masurare in aglomerarea Bucuresti-Ilfov.…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, sustine ca in ceea ce priveste nivelul de poluare "exista doua chestiuni care trebuie facute in directia aceasta". El a explicat ca trebuie largita "foarte mult" capacitatea de monitorizare, dar trebuie intreprinse actiuni si impotriva locurilor in care se depoziteaza…