Ce boli poate trata sfecla Aceasta leguma uimitoare are un conținut bogat de substanțe nutritive, cum ar fi vitaminele și iodul, magneziul, zincul, flavonoidele, clorul, calciul, sodiul și betaina. Caracteristicile hipoalergenice ale clorului imbunatațesc funcționarea organelor și pot curața rinichii, limfa și toxinele din vezica urinara. Iata ce afecțiuni poate trata sfecla: Poate preveni și trata cancerul Sucul d Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Care este cea mai buna varianta de suc pe care trebuie sa o cumperi de la magazin – cea pe care scrie „100% suc natural” sau „suc concentrat”? Cu siguranța ai fost pus și tu in fața unei astfel de alegeri. In randurile de mai jos vom incerca sa raspundem la cateva intrebari despre aceste […] The post…

- Știm cu toatele, tenul acneic este, poate, cel mai problematic tip de ten și cel mai greu de ingrijit. Acneea este o afecțiune dermatologica ce apare de obicei pe fondul unui ten mixt sau gras. Avand un caracter cronic, acneea nu poate fi vindecata in totalitate, insa poate fi, in schimb, ținuta sub…

- Andrei Baciu a precizat ca votarea sa de catre conducerea PNL la sefia interimara a filialei liberale Sector 3 este „o responsabilitate politica importanta, pe care o voi trata extrem de serios”, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O mama și fiica sa faceau cumparaturi intr-un magazin din Brașov și iși planificau ce vor manca pana vor ajunge la bunica, unde vor scapa de grija hranei. Fata și-ar fi dorit o carte, dar știa ca nu o va obține

- Insolația sau șocul termic este o condiție medicala care apare ca o supraincalzire a organismului, ca urmare a expunerii prelungite la soare.Insolația este considerata ca fiind urgența medicala, atunci cand temperatura corpului atinge 40 de grade Celsius.Netratata, insolația poate produce afecțiuni…

- Ficatul este unul dintre organele vitale de care trebuie sa ne preocupam din timp. Pentru a evita ingreunarea si imbolnavirea sa, mai multe cure de detoxifiere ne stau la dispozitie. Una dintre cele mai eficiente si rapide metode de a curata ficatul este utilizarea unui suc usor de preparat, cu ingrediente…

- Tribunalul Ilfov a decis vineri, 22 iulie, sa accepte cererea de eliberare condiționata formulata de Rudel Obreja, condamnat in luna aprilie la cinci ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute”, scrie Antena 3 . Știre in curs de actualizate

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 18 iulie 2022, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 125 de ani de la nașterea lui Tudor Vianu. Caracteristicile monedei sunt urmatoarele:…