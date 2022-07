Ce boli au cei din familie? Risc crescut de AVC sau infarct pentru cei care au rude de gradul I cu insuficienţă renală Medicii atrag atentia asupra riscului major de a dezvolta afectiuni care ne pun viata in pericol daca avem rude care sufera de insuficienta renala cronica. Persoanele care au rude de gradul I diagnosticate cu boli cronice de rinichi au un risc de zece ori mai mare decat alti oameni de a face complicatii renale sau de a dezvolta evenimente cardiovasculare de tip accident vascular cerebral sau infarct. Avertismenul vine dupa ce doi barbati cu varsta de 49 de ani au murit din cauza unui infarct miocardic acut, iar amandoi aveau mame diagnosticate cu boala cronica de rinichi si faceau sedinte de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

