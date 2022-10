Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, Ana Morodan s-a plimbat pe Calea Victoriei din București, care a fost pietonala grație evenimentului Spotlight 2022. Vedeta a mers sa vada jocurile de lumini de pe cladirile importante din centrul Capitalei, dar a avut parte de o situație neașteptata. Ana Morodan nu se aștepta ca atat de multa…

- Britney Spears face dezvaluiri șocante. Eliberata din tutela parinților, și-a revenit pe rețelele de socializare și profita din plin de asta. Vedeta a venit cu un mesaj emoționant prin care le-a mulțumit fanilor și mișcarii #FreeBritney pentru rezistența lor care i-a schimbat viața. Mișcarea #FreeBritney…

- Dupa noua luni de la inființare, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse condus de Gabriela Firea nu are inca un sediu cat de cat reprezentativ și, ca atare, se poate spune ca se plimba ca țiganul cu cortul prin București. ”Familia” Gabrielei Firea din casa de pe strada Romulus Prin…

- Serena Williams (40 de ani) a anunta ca se desparte de tenis. Jucatoarea americana de tenis a precizat ca a inceput “numaratoarea inversa” in ceea ce priveste retragerea sa. Fistul lider WTA a postat in social media imagini cu aparitia sa din revista Vogue. “Vine un moment in viata cand trebuie sa decidem…

- Daria Sokol e bloggerița și fotograf din Ucraina. Deși e originara din Harkov, nu e refugiata, ci locuiește in SUA din 2019. Declarațiile sale despre orașul american epic care a „adoptat-o” sunt departe de a fi laudative complet. Ea spune ca primele sale impresii despre New York City au fost comparabile…

- A trecut aproape un an de la filmarile pentru emisiunea Insula Iubirii. Cerasela a fost una dintre cele mai controversate concurente din acest show, iar acum face ravagii pe contul sau personal de Instagram, de fiecare data cand posteaza vreo fotografie, acolo unde are un numar impresionant de urmaritori.

- Un bebeluș din Anglia a venit pe lume cu o boala foarte rara: fara unghii la degetele de la picioare și parțial la degetele de la maini. Despre acest caz bizar scrie Futura Sante. O femeie in varsta de 44 de ani a adus pe lume un bebeluș de patru kilograme prin cezariana intr-o maternitate din Anglia.…

- Ana Morodan neaga ca ar fi fost data afara de la Antena Stars, acolo unde filmeaza un reality-show. Contesa digitala se pregatește pentru sezonul cu numarul 2. Recent, in presa s-a scris ca Ana Morodan ar fi fost data afara de la Antena Stars, dupa ce ar fi venit la filmari sub influența bauturilor…