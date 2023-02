Ce bine joacă echipa de la mijlocul clasamentului! FCU 1948 e o balmajeala de litere și de cifre cuprinse intr-un acronim, dar și o etalare a fotbalului de calitate, destul de rar prezent pe la noi Inainte sa inceapa meciul de vineri seara, Rapid-FCU 1948, oaspeții arenei din Giulești se aflau pe locul 10 din 16, cu 27 de puncte. Ce-i drept, un meci mai puțin, cel cu Sepsi, dar cu nadejde de doi bani ca ar putea obține vreo rejucare acolo. Așadar, 27 de puncte mari și late. Atat și nimic mai mult. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

