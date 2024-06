Primarul Bibarț: „Nu negociez cu nimeni în acest moment”

Comunicat. Primarul municipiului Arad, Călin Bibarț, a susținut miercuri, 12 iunie 2024, o conferință de presă în care a făcut câteva precizări legate de modul... The post Primarul Bibarț: „Nu negociez cu nimeni în acest moment” appeared first on Special Arad · ultimele știri… [citeste mai departe]