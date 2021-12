Catherine Zeta-Jones a postat un videoclip pe Instagram in care ne arata mișcarile sale de dans profesional pe melodia lui David Bowie, Let’s Dance. Actrița are un fizic de invidiat la 52 de ani. Frumoasa Catherina Zeta-Jones și-a aratat abdomenul, brațele și picioarele tonifiate, iar fanii i-au adus numai cuvinte... The post Ce bine arata Catherine Zeta-Jones la 52 de ani! Actrița și-a dezvaluit abdomenul in sala de dans – VIDEO appeared first on Tabu .