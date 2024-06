Ce beneficii pot primi angajații pe timpul verii. În ce condiții se acordă voucherele de vacanță în 2024 Angajatorii au trei opțiuni pentru a acorda angajaților beneficii pentru vacanța: voucherele de vacanța, contravaloarea cheltuielilor cu serviciile turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul pe perioada concediului, și primele de vacanța. Fiecare dintre aceste opțiuni are un regim fiscal complet diferit, fiind parțial sau total scutite de taxe. Din ianuarie 2024, voucherele de vacanța sunt supuse unui nou regim fiscal, dar pastreaza un avantaj prin netaxarea contribuției la pensie. De asemenea, ele nu sunt incluse in categoria beneficiilor pentru care se aplica plafonul de 33%. Avantajul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

