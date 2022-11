Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general Volkswagen, Thomas Schaefer, a declarat ca gigantul german va produce in Europa numai masini electrice, din 2033.Schaefer a spus ca in urmatorul deceniu marca VW va reduce numarul de modele oferite, pentru a se concentra pe modelele de baza, cu scopul de a creste marja de…

- Romania va atinge borna de 25.000 de vehicule electrice inmatriculate pana la finalul anului, arata un studiu dat publicitații.Potrivit indexului Lektri.co, companie specializata in stații de incarcare pentru mașini, in intervalul ianuarie - septembrie 2022, au fost inregistrate 8.375 de vehicule…

- Autoritatea Naționala pentru Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anunțat ca a finalizat realizarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrica și gaze naturale la nivel național (POSF).Data lansarii platformei online pentru consumatori nu a fost inca anunțata.Conform…

- Consumatorii care fac economie la energie electrica in acest an comparativ cu 2021 si se incadreaza in noile plafoane vor primi inapoi, la inceputul anului viitor, banii platiti in plus, sustine ANRE."In aceeași Ordonanța 27 (care stabilește tarifele la energia electrica pentru anul 2022),…

- Ministrii europeni ai Energiei au ajuns vineri la un acord asupra unor masuri de urgenta in vederea ajutarii gospodariilor si intreprinderilor sa faca fata cresterii vertiginoase a preturilor energiei, anunta presedintia ceha a Consiliului European, relateaza AFP.Aceste masuri constau in recuperarea…

- Organizatiile de mediu iau masuri juridice impotriva noilor reguli ale UE care eticheteaza viitoarele investitii in centralele nucleare sau in infrastructura de gaz ca fiind prietenoase cu mediul, conform unui comunicat publicat luni, relateaza DPA.Un grup de organizatii de mediu, printre…

- Sute de romani au primit mesaje din care au aflat ca li s-a emis factura la energie și ca urmeaza sa ramana fara curent daca nu fac plata accesand un link indicat."Energia electrica este planuita sa fie oprita! Va rugam sa platiți creanța" scrie in mesajul primit de aceștia.Autoritațile…

- Numarul romanilor interesați de achiziția unei mașini electrice este in creștere. Mulți culeg informații și se pregatesc sa faca schimbarea, alții au cumparat deja un astfel de autoturism și impartașesc impresii.Cea mai populara mașina electrica in Romania este Dacia Spring, datorita prețului…