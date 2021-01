Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 30 dec - Sputnik. Fostul șef de stat considera ca puterile occidentate au folosit toate resursele disponibile pentru a promova candidatura Maiei Sandu in campania pentru alegerile prezidențiale. „Consider ca daca am fi dus o lupta unul la unul, oponentul meu nu ar fi avut șanse. Aici…

- CHIȘINAU, 30 dec - Sputnik. Fostul șef de stat considera ca puterile occidentate au folosit toate resursele disponibile pentru a promova candidatura Maiei Sandu in campania pentru alegerile prezidențiale. „Consider ca daca am fi dus o lupta unul la unul, oponentul meu nu ar fi avut șanse. Aici…

- Forțele rusești de menținere a pacii se afla in regiune in primul rand pentru menținerea stabilitații, așa a raspuns ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, la propunerea președintelui ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, cu privire la retragerea trupelor din Transnistria.…

- PodcasturiCEC: Dupa prezidențiale Parlamentul este obligat sa introduca votul prin corespondența In turul doi al alegerilor prezidențiale unii alegatori din diaspora nu au reușit sa voteze din cauza epuizarii buletinelor de vot. Comisia Electorala Centrala spune ca pentru Parlament aceasta ar fi…

- CHIȘINAU, 15 nov – Sputnik. La staff-ul electoral al Maiei Sandu este mare bucurie in aceste momente. Membrii staff-ului scandeaza "Maia Sandu - președinte", iar ea a declarant ca echipa care a susținut-o in aceasta campanie electorala este "cea mia buna" și "cea mia curata". Ei au mai scandat:…

- PodcasturiCEC: Informații pentru alegatorii din diaspora Potrivit lui Dorin Cimil, unele secții de votare de peste hotare și-au schimbat locațiile, avand in vedere ca in primul tur de scrutin in preajma lor s-a format aglomerație. Astfel, și-au schimbat adresele secțiile din orașele Milano, Parma,…

- CHIȘINAU, 1 nov – Sputnik. Incalcarile despre care a fost sesizata astazi, in ziua alegerilor Comisia Electorala Centrala, se refera la organizarea transportarii alegatorilor catre secțiile de votare, agitație electorala, ingradirea accesului in secțiile de vot, dar și alte categorii de incalcari.…