Ce beneficii au zilele cu Luna nouă pentru sănătatea ta! Se apropie zilele cu Luna noua in Taur, in perioada 19, 20 și 21 mai. Astrologii spun ca zilele cu Luna noua ne protejeaza sanatatea, ne ajuta sa ne restabilim echilibrul și forța interioara și sa acumulam mai multa energie pentru incercarile care ne așteapta. In zilele cu Luna noua, indiferent de zodia in care rasare astrul nopților, sunt favorizate diverse acțiuni și planuri, mai ales activitațile individuale, proiectele de suflet sau proiectele creative. Luna noua și sanatatea noastra Dar mai mult decat atat, Luna noua favorizeaza sanatatea și ne indeamna subtil sa ne ingrijim mai mult de… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

