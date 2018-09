Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este o surpriza pentru nimeni faptul ca ingredientele naturale au proprietati terapeutice asupra organismului. Iar atunci cand le combini, efectele sunt uimitoare. Spre exemplu, atat hreanul, cat si mierea sunt doua remedii naturiste care nu ar trebui sa iti lipseasca din casa.

- Lamaia s-a dovedit a fi un remediu natural util care ofera solutii pentru diverse probleme de sanatate. Aceasta este un antiseptic complex necesar pentru mentinerea starii de sanatate a oricarei persoane. In acest scop, fiecare trebuie sa consume un sfert de lamaie in fiecare...

- Apa de argint este o suspensie de apa cu ioni de argint. Este dovedit științific ca argintul are capacitatea de a distruge peste 650 de categorii de microorganisme patogene, virusuri, bacterii, fungi și paraziți, scrie realitatea.net.

- Kiwi este un aliment nutritiv dens, ceea ce inseamna ca este bogat in nutrienti si sarac in calorii. Este foarte bogat in vitamina C 85 si vitamina K 31 . Alte minerale si substante din compozitia fructului verde acrisor sunt: magneziu, fier, calciu, vitaminele E si B6, acid folic, cupru, crom, potasiu,…

- Fructele se regasesc pe piata atat in forma proaspata, cat si uscata. Ambele variante iti ofera un plus de vitamine, minerale si energie. Iata de ce este bine sa consumi si fructe uscate.

- Singuratatea e mai nociva pentru sanatate decat 15 țigari pe zi, e concluzia unui studiu amplu. Izolarea duce la numeroase probleme fizice, dar și de natura psihica. Peste 42 de milioane de adulți sufera de singuratate cronica numai in America. Plecand de la aceasta statistica tulburatoare, oamenii…