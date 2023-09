Ce beneficii are pentru organism sfecla roşie ? Sfecla roșie este unul dintre cele mai puternice medicamente pe care natura ni le-a daruit. Ele ofera o aparare puternica impotriva multor boli. Conțin o cantitate semnificativa de vitamine B și C, minerale precum potasiu, sodiu, fier și magneziu, precum și fibre. De asemenea, conțin dioxid de siliciu, care este vital pentru sanatatea pielii, unghiilor, […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

