Ce beneficii are consumul de avocado Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca avocado este considerat unul dintre cele mai sanatoase alimente la momentul actual! Fie ca il folosim pentru par sau piele, fie ca vorbim despre anumite rețete, avocado este consumat de toata lumea! Cele mai simple rețete cu avocado! Ce beneficii are avocado daca il mananci des? Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au pregatit rețete de haute cuisine, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu s-au reintalnit in bucatarie, pentru a degusta farfuriile pregatite in ediția 16 din sezonul 8 „Chefi la cuțite”.

- Ghimbirul poate fi folosit atat in unele mancaruri, cat și in combinație cu unele ingrediente, facandu-se astfel o rețeta naturista cu o mulțime de beneficii, mai ales pentru femei, daca il consuma barbații. Consumul zilnic de ghimbir cu miere, o mulțime de beneficii. Este bun pentru potența Ghimbirul…

- Strugurii se numara printre fructele vedeta ale toamnei cu cele mai importante beneficii pentru organism. Consumul zilnic de struguri poate preveni degradarea memoriei, reducand riscul de a face dementa, inclusiv Alzheimer.Acestia contin antioxidanti puternici care amana imbatranirea celulelor si protejeaza…

- Consumul acesteia poate duce la scaderea riscului aparitiei diabetului zaharat de tip 2.Cafeaua este un preparat prezent in dieta zilnica a multor oameni.Cu toate acestea, sunt persoane carora cafeaua nu le face bine, insa nu pot renunta de tot la ea.Pentru astfel de situatii, nutritionistii recomanda…

- Ciupercile murate sunt o idee inedita pentru toți cei care vor sa puna ceva nou pe masa de Sarbatori, in aceasta iarna. Dar daca nu știi unde sa incepi și ce presupune o astfel de rețeta, am creat o lista care conține mai multe opțiuni interesante!

- Prunele sunt surse bogate de betacaroten si vitamina E, doua vitamine importante in mentinerea sanatatii ochilor. Antioxidantii puternici din aceste fructe ajuta la eliminarea celulelor deteriorate care afecteaza memoria.Prunele sunt sarace in calorii, ceea ce inseamna ca sunt benefice in dieta persoanelor…

- Documente atasate: DOCUMENT. Cum vor funcționa restaurantele incepand de maine „Se interzice transferul meniurilor, solnițelor, olivierelor și al altor obiecte de pe o masa pe alta. Acestea vor fi dezinfectate dupa plecarea clienților de la o masa și, unde este posibil, se vor folosi meniuri de unica…

- Produsul Intern Brut al Japoniei a înregistrat în al doilea trimestru o cadere de 7,8% comparativ cu trimestrul precedent, ca urmare a impactului pandemiei de coronavirus, un plonjon istoric care marcheaza totodata cel de al treilea trimestru consecutiv de contractie pentru cea de a treia…