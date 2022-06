Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent de sezon, ceaiul ar trebui sa fie trecut pe lista zilnica a meniurilor. Ceaiul este un lichid extrem de gustos și are nenumarate beneficii asupra organismului. Consumul zilnic de ceai vine la pachet cu extrem de multe beneficii. Este la indemana oricui și nu dureaza decat cateva minute ca…

- Ceaiul de galbenele are multe intrebuințari. Baut de trei ori pe zi, amelioreaza crampele și ajuta la digestie. De asemenea, are beneficii pentru greața, ulcer gastric și disconfort menstrual. Tinctura de galbenele ușureaza durerile de cap și poate ajuta la facilitarea somnului. Poate sau nu sa dizolve…

- Lemnul dulce este o planta a carei radacina are culoarea negra și prezinta un gust cu totul unic, foarte aromat, dar și foarte dulce. Din aceasta planta se face ceai, iar bautura are multe beneficii pentru sanatate.

- Matcha este un ceai verde sub forma de pudra, renumit in lume pentru multiplele sale beneficii pentru sanatate. Pe langa consumul sub forma de infuzie, astazi este folosit si ca ingredient in produse de patiserie si cocktailuri. Fara indoiala, un univers de descoperit.

- Știm de la bunicii noștri ca frunzele de dafin dau o savoare speciala preparatelor. Dar puțini sunt conștienți de proprietațile lor antiinflamatoare și calmante unice – cunoscute inca din vremea Egiptului antic și a Romei! Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu…

- Nu este niciun secret ca ceaiul este bun pentru organism! Ceaiul a fost o parte integranta a medicinei tradiționale și folosit ca remediu in multe țari asiatice. Chinezii și japonezii au consumat de secole ceai pentru a imbunatați starea de sanatate. In medicina occidentala ceaiul este promovat ca o…

- Ceaiul care vindeca rapid raceala și gripa. Acest ceai este folosit de foarte mulți romani, datorita efectelor pozitive in cazurile virozelor respiratorii. Insa, acest ceai are numeroase beneficii neștiute pentru organismul nostru.

- Ceaiul care lupta impotriva asteniei de primavara, cu multe beneficii pentru organism. Acest ceai este recomandat de catre specialiști datorita proprietaților pe care le are asupra sanatații.