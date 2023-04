Stiri pe aceeasi tema

- Frunzele de dafin nu sunt de mare ajutor doar in bucatarie, pentru a da gust preparatelor, ci rezolva și mai multe probleme de sanatate. Specialiștii spun ca are multe beneficii, dar, in aceeași masura, poate preveni unele afecțiuni.

- O soluție care vine in ajutorul copiilor și adolescenților diagnosticați cu boli cronice grave: spitalul in aer liber, din padure. In 2018, CHU Oslo, cel mai mare spital universitar din Norvegia, deschidea prima sa unitate care respecta conceptul Friluftssykehuset, care se traduce prin spitalul care…

- Noul manager al Spitalului Județean Timișoara, prof. dr. Dorel Sandesc, a inceput lupta cu metehnele medicilor și personalului medical.Ca in orice razboi, a pornit prima ofensiva, cea impotriva fumatului in spital. Au trecut ani buni de cand pacienții mergeau la doctor cu Kent-ul. Acum pacienții…

- Adenomul de prostata, cunoscut și ca hiperplazia benigna a prostatei, este cea mai frecventa tumora benigna a barbatului, ce apare de regula dupa 40-50 de ani, și care impiedica funcționarea corecta a aparatului urinar. Evoluția acestuia este una naturala, lenta, insa, in absența unui tratament adecvat,…

- Condimentul care lupta impotriva cancerului este cardamonul.Cardamomul este unul dintre cele mai folosite condimente din lume, cu o istorie de peste o mie de ani.Aceasta mirodenie este originara din India, unde a fost folosita in scop medicinal inca din antichitate.Acest condiment a fost menționat in…

- Un studiu recent susține ca acest inlocuitor al zaharului, care intra in componența multor deserturi și bauturi, este periculos pentru sanatate, anunța CNN, care citeaza studiul publicat in Nature Medicine.

- Un sfert din populația Ucrainei risca sa dezvolte o afecțiune mentala severa, in urma invaziei rusești care dureaza de un an, a declarat joi un consilier al Organizației Mondiale a Sanatații.

- Deși mulți romani l-au vazut deja prin supermarketuri, le-a fost ușor sa confunde yuzu cu un alt fruct din categoria citricelor, cum ar fi lamaia. In realitate, este un fruct dieferit, cu proprietați speciale. Numele fructului se pronunța yoo-zoo și este la mare cautare in SUA.