Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, așa ca nu sta mult pe ganduri și incepe sa-ți pregatește-ți meniul pentru masa festiva. Pentru a reduce din timpul petrecut in bucatarie, Broli va vine in ajutor cu platouri de prajituri asortate mega delicioase, cat și cu platouri de aperitive gata ...

- Sarbatorile se apropie cu pași repezi, iar mulți romani se pregatesc, așa cum pot, avand in vedere creșterile de prețuri, de masa de Craciun. Acestora le vin in ajutor, insa, trei reprezentante ale Cramei Liliac, care nu doar ca le sugereaza ce vinuri...

- Voucherele pentru alimente, in valoare de 250 de lei, vor ajunge la romani cu cateva zile inainte de Craciun, mai devreme decat de obicei.Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, duminica seara, ca, dupa discutii cu ministrul Marcel Boloș, s-a stabilit ca banii sa fie virati in decembrie, mai devreme…

- Romanii se pregatesc sa-și petreaca Sarbatorile mai mult acasa, decat plecați in vacanța și cu bugete in scadere din cauza creșterii prețurilor la utilitați, alimente și carburanți, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. Bugetul mediu alocat sarbatorilor…

- Cea mai rasfațata zodie in decembrie 2022. Sarbatorile de iarna bat la ușa. Este perioada in care oamenii incep sa se gandeasca la cadourile pe care le vor oferi in dar celor dragi. In curand, magazinele vor fi pline de clienți in cautare de atenții pe care sa le așeze sub bradul de Craciun. Cine […]…

- In perioada 1 decembrie 2022 - 1 ianuarie 2023, vor fi comercializați brazi de Craciun in mai multe locuri din Capitala. Viceprimarul Olga Ursu a aprobat pe 28 noiembrie, lista amplasamentelor stabilite pentru desfașurarea activitaților de comerț cu brazi. Astfel, oamenii iși pot cumpara un brad de…

- Se apropie Sarbatorile de Iarna astfel ca s-a anunțat 1.000 de lei prima de Craciun pentru angajati. Cine sunt romanii care vor primi bani inainte de Sarbatori, vedeți in articolul de mai jos. Se dau cate 1000 de lei prima de Craciun. Cine beneficiaza Șapte din zece companii din Romania vor oferi anul…

- Procesul ar ține de un factor denumit inversiune termica, care se produce in special iarna și se produce mai ales in orasele mari.Poluarea produsa in timpul zilei, seara, ajunge la nivelul nostru și noi o respiram pe timpul iernii. De asemenea, pe langa poluarea zilnica produsa de oameni prin trafic…