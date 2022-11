Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta se implineste un an de cand PSD si PNL sunt la guvernare impreuna. Cei mai multi oameni traiesc astazi mai rau decat o faceau in urma cu an. Si trebuie sa stie cine e de vina. "USR va prezinta Cartea neagra a guvernarii PSD-PNL: 200 de pagini cu esecuri girate de coalitia hotiei.…

- Numarul de atacuri prin intermediul troienilor bancari, care fura date de plata, s-a dublat in 2022 fața de 2021, ajungand la aproape 20 de milioane de atacuri, arata un raport Kaspersky. In special de Black Friday, infractorii cibernetici au folosit pentru prima data un nou tip de schema de phishing,…

- Directorul General al ANPC, Paul Anghel, a prezentat, luni, sfaturi pentru cei care doresc sa tina post, in perioada urmatoare. Aceasta categorie de persoane este indrumata sa cumpere produsele de post numai din locurile amenajate si autorizate si sa verifice cu atentie etichetele. Fii la…

- La Mobexpert campania de Black Friday 2022 are loc in perioada 9-20 noiembrie, clienții avand la dispoziție reduceri de pȃna la 50% la mii de produse din categoriile mobilier si decoratiuni, atat in magazinele fizice, cat și pe site-ul companiei. Produsele cu preturi reduse vor fi disponibile pe site…

- InfoCons, reducerile de Black Friday și la ce trebuie sa fie atenți consumatorii, indiferent de promoție, ai aceleași drepturi. Un produs redus nu inseamna și o reducere a drepturilor tale. InfoCons te ajuta sa fii informat! Ai incredere, inainte de a cumpara, informeaza-te, testeaza, cunoaște-ti drepturile…

- S-a dat startul ofertelor de Black Friday 2022 la Kaufland! Daca vrei sa faci schimbari prin casa, sa te innoiești sau sa iei cadouri pentru sarbatorile de iarna, consulta catalogul reducerilor puse la dispoziție de celebrul lanț de hipermarketuri din Germania, parte a grupului Schwarz. Afla ce produse…

- Romanii isi vor cumpara, pentru aceasta iarna, lemne de foc la pret subventionat. Asta pentru ca problemele aparute dupa intrarea in vigoare a ordonantei care plafoneaza pretul lemnelor de foc vor fi corectate saptamana viitoare. Urmeaza ca, in Camera Deputaților, sa se identifice rapid o noua forma…

Black Friday, in plina criza energetica, cu scadere a puterii de cumparare și creșteri de prețuri: Retailerii mizeaza pe campania de „Vinerea neagra" pentru vanzari mai bune/ Valoarea comenzii, cu 20% mai mare, pe fondul inflației