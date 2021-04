Ce băuturi potolesc cel mai bine setea? Apa carbogazoasa rece cel mai bine potolește setea, deoarece aceasta cel mai repede se absoarbe in singe. Motivul este cantitatea mare de saruri, care ofera o evaporare lenta a corpului. Dioxidul de carbon, pe care il contine, provoaca salivatie puternica si, astfel reduce senzația de sete. Dar medicii recomanda consumul de apa necarbogazoasa, pentru a nu irita stomacul. Apa minerala curativa n Citeste articolul mai departe pe noi.md…

