Ce băutură potolește cel mai bine setea pe căldură Cea mai buna bautura pe vreme calduroasa este sucul de mere, diluat de doua ori cu apa, scrie RG cu referire la managerul de proiect al Uniunii ruse a producatorilor de sucuri, Liudmila Homici. Potrivit ei, acesta este cel mai bun mod de a potoli setea și a restabili echilibrul salin din organism. Experta a ajuns la concluzia ca atunci cind e cald, cel mai bine este sa consumam bauturi din f Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a menține frigiderul la o funcționare optima, ia in considerare aceste șapte sfaturi, care te pot ajuta, de asemenea, sa economisești bani la factura de electricitate și sa eviți costurile neașteptate de reparații. Separa aparatele Daca ai spațiu in bucatarie, pune frigiderul cat mai departe…

- Clientii comerciali sau cei din sectorul public din Uniunea Europeana (UE) ai Microsoft vor putea sa proceseze si sa-si stocheze toate datele pe teritoriul comunitar, se arata intr-un comunicat al companiei, transmis vineri AGERPRES. "Cu alte cuvinte, aceste date nu vor mai fi transferate…

- In Moldova, de Paște, 2 mai 2021, se așteapta o caldura incredibila, temperaturile maxime vor atinge + 27 de grade. Acest lucru a fost relatat de kp.md, menționind ca in noaptea de marți spre miercuri, din 27 spre 28 aprilie, valorile termice vor cobori la zero grade. „Aprilie se apropie deja de sfirșit,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va efectua, miercuri, o vizita oficiala in Republica Italiana la invitatia omologului sau, Luigi Di Maio. Șeful diplomatiei romane va avea o runda de consultari cu Di Maio si o intrevedere cu presedintele Senatului italian, Maria Elisabetta Alberti Casellati,…

- A fost eliminata avaria de pe strada ZmeureiEchipele de interventie ale R.A.D.E.T. Constanta au finalizat lucrarile de eliminare a avariei amplasata pe str. Zmeurei si au inceput incarcarea instalatiei."Estimam ca astazi, in jurul orelor 15:00 zona afectata de avarie va beneficia de caldura si apa calda…

- Aproape 4.000 de apartamente, institutii publice, scoli si licee din municipiul Deva raman, in continuare, fara caldura si apa calda de la reteaua de termoficare, pentru a sasea zi consecutiv, in absenta carbunelui necesar pentru functionarea Termocentralei Mintia.

- Evolutia relatiilor intre UDMR, FIDESZ si Guvernul condus de Vikor Orban este prezentata de site-ul de investigatii Atlatszo Erdely, intr-un material in care arata banii veniti dinspre Budapesta catre comunitatea maghiara din Transilvania, dar si catre ONG-urile apropiate UDMR.

- Mai mulți locatari racordați la compania de termoficare nu vor beneficia de apa calda și caldura timp de opt ore. Ca urmare a unor lucrari efectuate de E-Distribuție Banat la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea cu energie electrica, COLTERM va intrerupe furnizarea apei…