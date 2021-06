Stiri pe aceeasi tema

- Cand si unde va avea loc mega-petrecerea de logodna a Simonei Halep. Locatia aleasa de sportiva, una surprinzatoare, poate fi vazuta in articolul de mai jos.Unde va face Simona Halep logodna cu Toni Iuruc. Cand va avea loc petrecereaS-a aflat cand si unde va avea loc mega-petrecerea de logodna a Simonei…

- Intrebat despre logodna Simonei Halep cu omul de afaceri Toni Iuruc, antrenorul australian, Darren Cahill, a avut o reacție in stilul sau glumeț. „Trebuie sa verific daca sunt invitat la nunta”, a spus Cahill, citat de Hotnews și Digisport . „Sunt invitat la nunta? Trebuie sa verific daca sunt invitat.…

- Simona Halep traiește de mult timp o superba poveste de dragoste cu Toni Iuruc. Afaceristul este mereu aproape de iubita lui și participa la majoritatea turneelor de tenis pentru a o susține orice s-ar intampla, dar puțini știu cine a fost primul iubit al sportivei. Cu cine s-a iubit Simona Halep in…

- Echipa Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 va avea in componența 3 jucatoare de tenis. Dupa ce calificarea la jocuri a fost confirmata pentru Simona Halep și Sorana Cirstea, dupa turneul de Roland Garros sunt șanse mari ca și Patricia Țig sa prinda un loc pe tabloul de simplu feminin.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, o va infrunta in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 1.577.613 euro, pe germanca Angelique Kerber, care a intrecut-o marti pe Alize Cornet (Franta) cu 6-2, 7-5. Kerber s-a impus intr-o ora…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep o va intalni pe Arina Sabalenka in semifinalele turneului WTA 500 de la Stuttgart, dotat cu premii totale de 565.530 de dolari, dupa ce belarusa a invins-o pe estoniana Anett Kontaveit, vineri seara, cu 7-5, 4-6, 6-1. Sabalenka (22 ani), numarul 7 mondial, a obtinut…

- Jucatoarea romana Simona Halep, a doua favorita a turneului WTA de la Suttgart (Germania), o va avea ca adversara in sferturile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 565.530 de dolari, pe rusoaica Ekaterina Alexandrova. Joi, in optimile de finala, Alexandrova a reusit…

- Simona Halep, 29 de ani, numarul 3 mondial, a profitat de pauza forțata luata dupa abandonul de la turneul de la Miami și și-a facut cadou doi pui de labradori. Campioana le-a prezentant fanilor noii ei prieteni patrupezi, Hachi și Benji, printr-o postare pe Instagram. Fostul lider mondial a fost felicitata…