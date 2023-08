Ce bani se pot primi pentru o vulpe moartă Un proiect de Hotarare de Guvern inițiat de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara stabilește care sunt noile sume de bani pe care un vanator autorizat sau o persoana fizica le poate primi in cazul in care duce la laboratoarele ANSVSA șacali sau vulpi. In cazul in care, in calitate de persoana fizica, anunți laboratoarele sanitar-veterinare ca […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol: jurnaluldearges.ro

